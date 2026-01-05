Salida de director de Interapas obedece a motivos de salud: Galindo

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, informó que la salida de Jorge Daniel Hernández Delgadillo de la dirección general del organismo operador Interapas obedece exclusivamente a una situación de salud personal, misma que dijo se venía dialogando desde hace varias semanas y que decidió respetar.

Galindo Ceballos señaló que Hernández Delgadillo concluyó el año al frente del organismo, pero requería tiempo para atender su estado de salud, por lo que descartó cualquier otro motivo en su salida. Agradeció además el trabajo realizado durante su gestión, tanto como secretario general y como director del Interapas.

El edil subrayó que, pese al cambio en la titularidad, el organismo continúa operando con normalidad, al reiterar que las instituciones no dependen de una sola persona. Aseguró que el Interapas ha mantenido su funcionamiento, incluso en un contexto complejo, y destacó que actualmente el servicio de agua no representa la principal queja ciudadana en la capital.

El perfil del próximo titular será elegido próximamente por la Junta de Gobierno del Interapas, aunque el edil no adelantó plazos ni perfiles puesto que es un tema que está en proceso.

