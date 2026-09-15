Salud mental debe reforzarse: Frinne Azuara Yarzábal

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La atención de la salud mental debe reforzarse entre la población de 15 a 29 años, particularmente en espacios escolarizados, debido a que en este sector se concentra una parte importante de los casos de depresión y ansiedad en San Luis Potosí, señaló la diputada local del PRI, Frinne Azuara Yarzábal, quien indicó que 85 por ciento de las personas que presentan esta problemática son hombres.

La legisladora señaló que desde el Congreso del Estado se han impulsado diversas iniciativas para visibilizar y atender los problemas de salud mental, algunas presentadas desde 2024 y 2025, además de alrededor de siete propuestas durante este año, ante el incremento de padecimientos como depresión y ansiedad.

Azuara Yarzábal consideró que después de la pandemia de Covid-19 este tipo de problemáticas se ha acentuado, por lo que es necesario fortalecer los mecanismos de detección y atención, principalmente entre jóvenes. Destacó que acudir con especialistas debe ser una alternativa accesible para quienes enfrentan situaciones emocionales que afectan su vida cotidiana.

Explicó que uno de los objetivos es que la atención llegue a los esquemas escolarizados, particularmente para personas de entre 15 y 29 años, al considerar que es uno de los grupos donde se ha detectado una mayor incidencia de estos problemas en San Luis Potosí.

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