Salud refuerza prevención por temporada de calor en todo SLP

Ante la llegada de la temporada de altas temperaturas, la Secretaría de Salud de San Luis Potosí intensificó acciones preventivas en distintas regiones del estado para evitar afectaciones a la población, con especial atención en la zona Huasteca, donde históricamente se registran los mayores niveles de calor.

La titular de la dependencia, Leticia Gómez Ordaz, informó que se ha reforzado la difusión de recomendaciones a la ciudadanía para prevenir golpes de calor y deshidratación, principalmente evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratados y tomar precauciones durante las horas de mayor temperatura.

Explicó que, como parte de estas acciones, personal sanitario realiza recorridos comunitarios en localidades de la Huasteca Potosina a través del programa Visitando Corazones, con el objetivo de acercar información preventiva y apoyar directamente a las familias.

Durante estas visitas, brigadas de salud distribuyen sobres de Vida Suero Oral en los hogares para que la población cuente con este insumo antes de que se intensifique la temporada de calor.

La funcionaria señaló que estas medidas buscan fortalecer la prevención desde el ámbito comunitario y evitar complicaciones derivadas de la deshidratación o de los golpes de calor, principalmente en zonas rurales.

Añadió que, de manera paralela, se mantienen acciones de vigilancia sanitaria y campañas informativas en otras zonas de la entidad para que la población adopte medidas de autocuidado ante el incremento de las temperaturas en las próximas semanas.