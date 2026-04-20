San Luis participa en Feria de San Marcos con pabellón industrial

San Luis Potosí participó en la edición 2026 de la Feria Nacional de San Marcos con la instalación de un Pabellón Industrial, donde se expusieron proyectos productivos, talento local y propuestas de inversión.

Durante la apertura, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Jesús Salvador González Martínez, encabezó el corte de listón del espacio destinado a la entidad, en el que se presentaron capacidades industriales y sectores estratégicos del estado.

De acuerdo con información oficial, la participación tuvo como objetivo establecer vínculos con representantes de otras entidades, entre ellas Aguascalientes y Chihuahua, así como con actores del sector productivo.

El gobierno estatal señaló que la presencia en este foro busca ampliar oportunidades de colaboración e inversión, así como fortalecer la proyección de San Luis Potosí en el ámbito económico nacional.

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