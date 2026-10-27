Va Morena vs. dos herencias: Elí Cervantes

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Elí César Cervantes Rojas, coordinador de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena para San Luis Potosí, señaló que en la elección de 2027, su partido competirá contra dos herencias: la "maldita", en la que concurren el PRI y el PAN, y la "familiar", en la que el Partido Verde impulsa a Ruth González Silva, senadora y esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Morena y la competencia electoral en San Luis Potosí 2027

En entrevista con Pulso, el político morenista señaló que "muy probablemente" aparecerá en la boleta de la elección para gobernador.

Cervantes Rojas describió el escenario que ve para los comicios del año entrante. Observa una competencia a tercios entre un proyecto basado en el parentesco, otro en intereses partidistas y el de la Cuarta Transformación.

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"Uno es un proyecto familiar que ve a nuestro estado como una herencia, ya sea una herencia maldita o ya sea una herencia que le puede heredar a su esposa", expresó al responder sobre las posibilidades electorales de perfiles como Ruth González Silva y Enrique Galindo Ceballos.

Críticas a alianzas y coaliciones políticas

El proyecto de los intereses políticos, indicó, está vinculado a lo que el expresidente Andrés Manuel López Obrador denominó "la mafia del poder". Cuestionó las alianzas entre partidos de principios distintos para conservar, según dijo, privilegios.

Frente a ambos, afirmó que busca sumarse a "un proyecto de transformación que no ha llegado a San Luis Potosí".

El entrevistado confirmó que, definitivamente, Morena no establecerá una coalición con el Partido Verde Ecologista de México en el ámbito local, pero sí en el federal.

Ante la pregunta de si estará en la boleta de 2027, contestó: "Muy probablemente", sin especificar el cargo. Aclaró que las decisiones serán del partido y que hoy está concentrado en organizar al movimiento.

Pese a sus críticas, rechazó construir su posicionamiento alrededor del antigallardismo. Mencionó a José Luis Romero Calzada, Leonel Serrato y Gerardo Sánchez Zumaya como ejemplos de figuras que, según su valoración, pasaron de la confrontación al acercamiento con el gobierno.