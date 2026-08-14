Huachicol crece ¡694%! en San Luis

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El auge del huachicoleo en San Luis Potosí se disparó desde 2025, cuando el decomiso de combustible ilegal en la entidad creció 694 por ciento con respecto al año anterior y colocó al estado en el cuarto lugar de este delito, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

San Luis Potosí decomiso huachicol 2025

Cuando la entidad ha sido escenario este 2026 de una serie de decomisos, hallazgo de instalaciones y denuncias relacionadas con este delito, el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal reveló que el año pasado, en la entidad se decomisaron 4 millones 303 mil 237 litros de combustible provenientes del comercio irregular de este producto.

Este volumen puso al estado en el cuarto sitio a nivel nacional, sólo detrás de Coahuila, Tabasco y Guanajuato.

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Incremento y contexto de decomisos en San Luis Potosí

En comparación con el año anterior, la diferencia es notoria. El mismo instrumento del Inegi registró en 2024 sólo 541 mil 910 litros decomisados en la entidad.

Ese año, el estado ocupaba el lugar 12 en el ranking de decomisos de huachicol.

En sólo un año, la incautación de hidrocarburos ilegales se disparó 694 por ciento.

Es muy probable que las cifras crezcan, pues este año se han registrado una serie de incautaciones en la entidad por parte de autoridades federales, tanto de carros tanque como de instalaciones clandestinas para refinar o almacenar combustible que han sido intervenidas por las dependencias federales.