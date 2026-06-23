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Piden regular uso de autos todoterreno

Se busca proteger áreas naturales de la entidad

Por Samuel Moreno

Junio 23, 2026 03:00 a.m.
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Piden regular uso de autos todoterreno
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      El uso de cuatrimotos y vehículos todoterreno en parajes naturales de San Luis Potosí podría enfrentar nuevas restricciones, luego de que en el Congreso del Estado se presentó una iniciativa para regular estas actividades en áreas de alto valor ecológico.

      Iniciativa para regular vehículos todoterreno en San Luis Potosí

      La propuesta fue impulsada por la diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez, quien advirtió que estas prácticas están generando un impacto creciente en los ecosistemas.

      De acuerdo con la legisladora, zonas como la Sierra de San Miguelito, Cerro de San Pedro, Armadillo de los Infante y diversos puntos de la Huasteca potosina han registrado el tránsito constante de vehículos fuera de caminos establecidos. Esta situación, dijo, ha encendido alertas entre habitantes y grupos ambientalistas por los daños que se estarían ocasionando al entorno natural.

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      Impacto ambiental y turismo de aventura en San Luis Potosí

      Martínez Vázquez señaló que, aunque San Luis Potosí se ha consolidado como un destino importante para el turismo de aventura, el crecimiento de actividades como el off road debe acompañarse de reglas claras. Subrayó que la intención de la iniciativa no es prohibir estas prácticas, sino regularlas para evitar afectaciones mayores al medio ambiente.

      En la exposición de motivos, la diputada destacó que el estado cuenta con una amplia diversidad de ecosistemas en el Altiplano, la Zona Media y la Huasteca, lo que lo convierte en una de las regiones con mayor riqueza natural del país. Además, recordó que estos espacios no solo albergan biodiversidad, sino que cumplen funciones clave como la captación de agua y la regulación del clima.

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