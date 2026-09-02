Hasta 15 alcaldes buscarían reelegirse
Esta es la última oportunidad en la que podrán acceder a esta prerrogativa
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Entre 10 y 15 presidentes municipales de San Luis Potosí, tendrían contemplado buscar la reelección en los comicios de 2027, reveló el secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, quien señaló que será la última elección en la que los ediles podrán recurrir a esta figura.
Reelección de alcaldes en San Luis Potosí: contexto y plazos
El funcionario estatal explicó que, aunque la reforma federal que elimina la reelección ya fue aprobada, su entrada en vigor será hasta 2030, por lo que los alcaldes que actualmente tienen la posibilidad de permanecer otros tres años en el cargo, todavía podrán competir nuevamente por el voto ciudadano en 2027.
Torres Sánchez señaló que entre quienes han manifestado interés se encuentran tanto alcaldes como alcaldesas, quienes buscarían obtener nuevamente la confianza de la población para continuar al frente de sus respectivos ayuntamientos durante un periodo adicional.
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Funcionarios estatales y participación electoral en 2027
En contraste, afirmó que hasta el momento ningún funcionario de la administración estatal ha manifestado públicamente su intención de dejar el cargo para competir por una posición de elección popular en el próximo proceso electoral.
El secretario General de Gobierno recordó que los funcionarios estatales que decidan participar activamente en las elecciones de 2027, deberán separarse de sus actuales responsabilidades, a fin de evitar que sus aspiraciones políticas interfieran con las funciones de la administración estatal.
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