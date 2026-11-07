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Incurre el PJE en opacidad

Oculta al Inegi datos sobre sus sentencias penales

Por Rubén Pacheco

Noviembre 07, 2026 03:00 a.m.
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Incurre el PJE en opacidad
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      De los 32 poderes judiciales estatales del país consultados en el 2025, el órgano jurisdiccional de San Luis Potosí fue el único que no informó al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el número de sentencias emitidas en materia penal.

      STJE San Luis Potosí no entregó datos penales al INEGI

      El organismo federal explicó que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) no entregó información, porque no contó con elementos para responder.

      Lo anterior contrasta porque el año pasado la Fiscalía General del Estado (FGE) inició 60 mil 059 carpetas de investigación por diferentes delitos, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

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      Poder Judicial potosino reporta sentencias por materia

      Al presentar los resultados del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE), el Poder Judicial potosino informó que emitió 22 mil 906 resoluciones en las diferentes materias, la décima segunda mayor cantidad de sentencias del país.

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      De ellas, describió que 12 mil 102 corresponden a lo familiar; 5 mil 156 a lo civil; 3 mil 881 a lo mercantil; 512 a lo laboral y mil 255 asuntos se determinaron como no especificado.

      Es decir, de los datos que sí proporcionó para la elaboración del Censo Nacional, el 53 por ciento de los fallos judiciales los concentró la materia familiar.

      Recientemente, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del STJE, informó que el grueso de los asuntos que generan la mayoría de la carga de trabajo de los juzgados se centra en temas relacionados con el ámbito familiar, por ejemplo, custodias y pensiones alimenticias.

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