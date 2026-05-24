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SL, opaco en datos de Salud

Pese a mejoría, San Luis reprobó por segundo año consecutivo en ranking de transparencia elaborado por aregional

Por Jaime Hernández

Mayo 24, 2026 03:00 a.m.
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SL, opaco en datos de Salud
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      Con todo y que remontó 16 posiciones en el Índice de Transparencia del Gasto en Salud de las Entidades Federativas (ITGSEF), San Luis Potosí no evitó reprobar de nuevo, logrando apenas 33.18 de cien posibles.

      El instrumento fiscalizador elaborado por la consultoría aregional, que mide el cumplimiento de la obligación de las dependencias estatales del sector salud de transparentar la información oficial, de calidad, así como proveer información proactiva sobre su gestión que establezca una rendición de cuentas completa que así impacte en la calidad de la atención sanitaria.

      La consultora indicó que evaluó la calidad de la información pública de la gestión financiera publicada por los 32 dependencias de salud de los gobiernos de las entidades federativas.

      Entre los puntos revisados por aregional están el marco regulatorio, el marco programático presupuestal, costos operativos y evaluación de resultados.

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      De los cien puntos posibles de cumplimiento, San Luis Potosí sólo pudo recabar 33.18 puntos de 100 posibles, reprobando en el sitio 14 y por debajo del promedio nacional, que este año fue de 37.86 puntos.

      Jalisco, el estado mejor evaluado, se posicionó muy lejos de la entidad potosina, pues alcanzó 95.16 puntos.

      San Luis Potosí entre estados con deficiente transparencia

      Por lo anterior, aregional ubicó a San Luis Potosí entre los estados con deficiente transparencia, que sólo se limitan a cumplir de manera general las normas que marca la ley en la materia.

      Lo anterior pese a que la consultora reconoció que San Luis Potosí fue el quinto estado con mejor crecimiento en puntos, con 9.27 y el que más posiciones escaló, 16, con respecto a la posición alcanzada en la revisión de 2025.

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      Limitaciones en la calidad de la información publicada

      La consultora reconoció esta situación, pero acotó que "aún se limita sólo al cumplimiento de la normatividad vigente y, en su mayoría, exhibe documentos con formato imagen".

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