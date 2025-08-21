San Luis, tercero en robo de metales

El robo de metales como el acero, aluminio y cobre se disparó en el segundo trimestre de 2025 en México, siendo San Luis Potosí el tercer estado con mayor incidencia de este delito en el país, con un 13 por ciento de los casos, reveló un informe de la empresa de gestión de riesgo logístico Overhaul.

El documento señala también que en ese periodo, la entidad potosina fue la cuarta con mayor incremento de denuncias, en comparación con el mismo periodo del año pasado.

“El panorama delictivo contra el transporte de carga en México está cambiando, con un número creciente de robos enfocados en metales como acero, aluminio y cobre”, precisa el reporte ‘México: Reporte Q2-2025 de robo de transporte de carga’.

De acuerdo con el documento, en el segundo trimestre de 2025, el sector de metales concentró el 4 % de la incidencia de robo de carga a nivel nacional.

“Durante este período, este sector mostró un incremento de tres puntos porcentuales con relación al segundo trimestre de 2024”, señala.

El reporte destaca el incremento en el robo de metales, que refleja una diversificación en las tácticas criminales y “plantea nuevos retos para el sector logístico”.

Según el análisis, el problema se concentra en los centrales estados de Puebla (27 % de los casos), Guanajuato (20 %) y San Luis Potosí (13 %), “siendo la autopista México–Saltillo (MEX-57D) el corredor más peligroso para esta categoría”.

El reporte añade que durante la primera mitad de 2024, San Luis Potosí concentró el 4.2 por ciento de la incidencia de robo carretero en el país, pasando a cinco por ciento en el mismo periodo de este año.