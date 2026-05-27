logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FIGLOSNTE 26 apoya a docentes con beneficios de jubilación

Fotogalería

FIGLOSNTE 26 apoya a docentes con beneficios de jubilación

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Sancionarán a negocios que sean ruidoso

Por Rolando Morales

Mayo 27, 2026 03:00 a.m.
A
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, realizó un operativo conjunto con áreas de Protección Civil y Comercio para atender denuncias ciudadanas relacionadas con exceso de ruido en establecimientos de la capital, informó su titular Jaime Mendieta Rivera.

      El funcionario detalló que durante las revisiones se visitaron 45 establecimientos, principalmente centros nocturnos, espacios deportivos y comercios que utilizaban bocinas hacia la vía pública. Como resultado, la Dirección de Ecología emitió 16 infracciones y 14 citatorios, mientras que el área de Comercio clausuró cuatro establecimientos.

      Mendieta Rivera explicó que las inspecciones se realizaron a partir de reportes ciudadanos para verificar el cumplimiento de la normativa federal en materia de ruido, especialmente en los límites de decibeles permitidos y los horarios de operación.

      Indicó que una de las principales zonas con reportes por contaminación auditiva es el Centro Histórico, además de corredores comerciales y restauranteros como la zona de Himalaya.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El titular de Ecología señaló que el objetivo principal no es únicamente aplicar sanciones, sino lograr que los establecimientos reduzcan las afectaciones a vecinos mediante medidas de mitigación, como adecuaciones en infraestructura, cierre de espacios o levantamiento de bardas.

      Añadió que algunos negocios que anteriormente acumulaban denuncias ya corrigieron las irregularidades y dejaron de generar afectaciones, mientras que otros comenzaron a acudir a las oficinas municipales tras recibir citatorios.

      "Vamos avanzando, pero no somos omisos", expresó el funcionario, al asegurar que los operativos continuarán para garantizar condiciones adecuadas de medio ambiente y convivencia para la ciudadanía. 

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Congreso admite ante la SCJN falta de dinero para consultas
        Congreso admite ante la SCJN falta de dinero para consultas

        Congreso admite ante la SCJN falta de dinero para consultas

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        El gasto estimado para este fin asciende a cerca de 15 millones de pesos y buscan reducirlo

        Hallan en Rayón restos de meteorito que habría extinguido a dinosaurios
        Hallan en Rayón restos de meteorito que habría extinguido a dinosaurios

        Hallan en Rayón restos de meteorito que habría extinguido a dinosaurios

        SLP

        Huasteca Hoy

        De acuerdo con un equipo de la UASLP, esta conclusión es parte de una investigación iniciada en 2019

        Bloquean avenida B. Anaya por falta de agua
        Bloquean avenida B. Anaya por falta de agua

        Bloquean avenida B. Anaya por falta de agua

        SLP

        Flor Martínez

        Vecinos denuncian que llevan más de 30 días sin el suministro

        Congreso incumple con nombramiento en la CEGAIP
        Congreso incumple con nombramiento en la CEGAIP

        Congreso incumple con nombramiento en la CEGAIP

        SLP

        Redacción

        El organismo sigue operando con solo dos comisionados y sin responsable de control interno