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Sancionarán cualquier irregularidad

Por Rubén Pacheco

Octubre 27, 2026 03:00 a.m.
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Sancionarán cualquier irregularidad
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      En caso de que existan pruebas para acreditar presuntas irregularidades en la administración anterior encabezada por Guillermo Morales López, se realizarán los procedimientos correspondientes. asumió Francisco Adrián Castillo Morales, delegado de los Programas Integrales del Bienestar en San Luis Potosí.

      "Eso está por demás decirlo ¿no? Pero qué bueno que haces esa pregunta, porque sí es importante dejar clara esta parte", recalcó.

      En conferencia de prensa en la sede delegacional, subrayó que hasta el momento no se pueden generar posicionamientos, sin embargo, las revisiones del estado que guarda la delegación siguen su curso como parte del procedimiento de entrega-recepción. 

      Parafraseó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre que no se permitirán actos de corrupción o acciones irregulares, porque en la Secretaría del Bienestar se aplica la misma política gubernamental.

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      "Si se identifica alguna situación, la vamos a documentar y la vamos a poner para que, de manera institucional, se hagan los procedimientos correspondientes", reiteró. Dijo que mantiene una relación de cordialidad y respeto con su antecesor, por lo tanto, evitó exponer señalamientos de cualquier índole hasta en tanto no se resuelvan todos los procesos administrativos.

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