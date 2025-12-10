Sara Rocha insiste: "era broma"

En una rueda de prensa convocada para explicar la polémica, la diputada Sara Rocha Medina, presidenta de la Directiva del Congreso y dirigente estatal del PRI, reiteró que su videomensaje donde afirmó haber obtenido una camioneta fue únicamente "un adelantito del 28 de diciembre".

Desde el inicio defendió su forma de expresarse. "A todo, hasta para eso hay que darle gracias a Dios... yo soy una gente creyente y católica y le doy gracias a Dios todos los días", dijo, enfatizando que su frase "Dios te bendiga, gobernador" no formó parte de la supuesta broma. "Eso no es broma, nunca va a ser broma", subrayó.

Sobre el primer video que ella misma publicó y que detonó toda la controversia, Rocha afirmó: "Si se la creyeron, padrísimo... les adelantamos el 28. Siempre el 28 pongo algo y yo espero que este adelantito les haya ido muy bien."

Agregó que su intención era hacer humor, aunque reconoció que la reacción pública fue adversa. "Yo creo que fue negativo, pero no agarran el humor... todo lo agarran así, ´ah, es real´, y denle."

La diputada evitó responder quién habría ganado la camioneta que aparece en fotografías del evento realizado en el Museo Laberinto. Su explicación fue: "Fíjate que no sé de ese tema... sí hubo algunos regalos, ustedes nos vieron salir con unos paquetes... pero de ese tema yo no vi cuál era." Y remató asegurando: "No vamos a estrenar la camioneta, pero si quieren, adelante." Dijo no haber visto vehículos en el lugar, pese a que imágenes compartidas por legisladores muestran dos camionetas al fondo.

Al plantearle si la ciudadanía creerá su nueva versión, respondió con otra pregunta: "¿Tú crees que alguien se pueda sacar vehículos o casas o cosas así en rifas? No." Sin embargo, cuando reporteros mencionaron que el gobernador ha rifado autos en reuniones con taxistas y sindicatos, Rocha replicó: "¿Pero no son trabajadores? ¿Son funcionarios públicos?"

También afirmó que la ley es clara respecto a que los funcionarios no pueden recibir regalos de ese tipo. "Tampoco podemos o pueden recibir obsequios o regalos de ese tipo, cualquier funcionario." No obstante, tampoco detalló si hubo premios de mayor valor ni explicó por qué en su video original celebraba un supuesto obsequio que ahora niega haber recibido.

En cuanto a los regalos entregados realmente en el evento, sostuvo: "Nos dieron unos arcones... dos botellas, galletitas... pantallas, celulares, tablets, yo no vi." Varias versiones de legisladores habían señalado la entrega de otros artículos, pero ella insistió en minimizar el contenido de los obsequios.

?? "Dios te bendiga, gobernador", dice Sara Rocha por auto en rifa

- Ricardo Gallardo agasajó a los diputados en desayuno decembrino que incluyó la rifa de dos automóviles; el diputado Óscar Bautista fue otro de los ganadores

Rocha negó haber recibido regaños por el episodio. "Nadie me ha jalado las orejas." Pero sí admitió que este tipo de publicaciones puede tener efectos en la percepción pública. Aun así, defendió su costumbre: "Lo que yo subo a mis redes siempre es real... pero vale la pena un adelantito." Luego agregó: "Ya prometo no hacer más bromas, pero el 28 de diciembre siempre las hago."

También justificó su estilo diciendo que en redes sociales predominan las noticias negativas y que recuperar el humor ayudaría a la sociedad. "Creo que tenemos que volver a tener humor... lo hemos perdido. Hoy en día lo único que vemos en todas partes son cosas negativas."

La diputada concluyó sin aclarar si hubo realmente una rifa de vehículos, quiénes habrían sido los ganadores o por qué difundió un video celebrando un premio que ahora califica como broma. La principal pregunta quedó intacta: si "todo era humor", ¿por qué su primer mensaje afirmaba con certeza haber ganado una camioneta?