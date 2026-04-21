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Sara Rocha pide proteger mujeres... a la Sedarh

La reforma incluye integrar a mujeres rurales en espacios de decisión productiva.

Por Samuel Moreno

Abril 21, 2026 03:00 a.m.
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Sara Rocha pide proteger mujeres... a la Sedarh

Una iniciativa presentada en el Congreso del Estado, propone integrar a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) en las acciones institucionales para prevenir y atender la violencia contra las mujeres en zonas rurales, mediante una reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de San Luis Potosí.

Reforma para integrar a Sedarh en prevención de violencia

La propuesta, impulsada por la diputada Sara Rocha Medina, plantea adicionar un capítulo específico y un artículo 27 Bis para establecer como atribución de la Sedarh el diseño de políticas públicas con perspectiva de género, orientadas a erradicar violencias, garantizar derechos y promover la no discriminación en el ámbito agropecuario.

Fomento de la participación y asesoría para mujeres rurales

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Entre los puntos centrales, se contempla que la dependencia fomente la participación igualitaria de las mujeres rurales, además de brindar asesoría para que puedan denunciar incumplimientos a la norma y fortalecer su acceso a condiciones de igualdad.

El planteamiento también incluye impulsar su integración en espacios de decisión dentro de los sectores productivos.

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