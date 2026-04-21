Calor aprieta y por la tarde se vienen tormentas en SLP
Protección Civil advierte lluvias fuertes, granizo y riesgo de incendios en la semana
La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este martes 21 de abril continuará la probabilidad de lluvias y tormentas fuertes por la tarde en San Luis Potosí, principalmente en las zonas Altiplano y Centro, con posibilidad de extenderse hacia la región Media.
Las condiciones incluyen tormentas eléctricas, granizadas, lluvias intensas y tolvaneras, por lo que se recomienda precaución, especialmente en zonas abiertas y carreteras.
Además, una alta presión en el Pacífico favorecerá el incremento gradual de temperaturas durante la semana, lo que podría derivar en una onda de calor hacia el fin de semana, elevando el riesgo de incendios forestales y urbanos.
En cuanto a temperaturas por región:
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- Zona Centro: máxima de 29°C y mínima de 12°C
- Zona Huasteca: máxima de 35°C y mínima de 22°C
- Altiplano: máxima de 29°C y mínima de 12°C
- Zona Media: máxima de 33°C y mínima de 16°C
El contraste entre calor y humedad mantendrá condiciones inestables, con mañanas frescas y tardes con potencial de tormenta.
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