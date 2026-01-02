Sara Rocha propone creación de la Secretaría de la Familia

La diputada Sara Rocha Medina presentó una iniciativa para crear la Secretaría de la Familia en San Luis Potosí, lo que implicaría sumar una nueva dependencia a la estructura de la administración pública estatal. La propuesta reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y fue ingresada al Congreso local en octubre de 2025.

El planteamiento asigna a esta Secretaría la definición de la política estatal en materia de familia, así como la conducción y evaluación de los programas relacionados con este rubro. También le otorga la facultad de coordinar la política familiar de manera transversal en todas las dependencias y entidades estatales, con el bienestar familiar como eje de intervención.

La iniciativa concentra en una sola dependencia la planeación, normatividad, coordinación y evaluación de las políticas públicas en materia de familia, además de la vinculación con instituciones públicas y con sectores sociales y privados. Entre sus atribuciones se incluye la propuesta de convenios, contratos y acuerdos con el Ejecutivo, así como la capacitación de servidores públicos, empresas y organizaciones civiles en política familiar.

El alcance de la Secretaría, según lo expuesto por la legisladora, abarcaría acciones de prevención de adicciones y atención a problemas de salud mental, identificados como factores de desintegración familiar, con énfasis en la infancia y en los grupos considerados vulnerables: "Como legisladores podemos observar que esto tendría un papel esencial en la prevención de problemáticas que inciden directamente en la desintegración familiar, como las adicciones o los trastornos de salud mental", comentó.

La propuesta prevé además la creación de un sistema estatal de bienestar familiar, con áreas especializadas a nivel estatal y municipal para la atención y orientación de las familias, mediante convenios de colaboración y conforme a las competencias legales. El proyecto fue turnado a la Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales para su análisis.