Un lesionado deja choque sobre la Valles-Tamazunchale

CIUDAD VALLES.- Un hombre de 79 años de edad resultó lesionado en un accidente automovilístico ocurrido cerca del parque acuático El Coy.

La mañana de este viernes, el conductor de una camioneta Chevrolet Tracker, salió de la localidad El Coy, ubicada al sur de este municipio, en los límites con Tanlajás.

Presuntamente se incorporó a la carretera federal con dirección de Ciudad Valles a Tamazunchale y, al llegar al kilómetro 350, maniobró hacia la izquierda para utilizar un retorno.

Sin embargo, por el carril izquierdo se aproximaba una camioneta Nissan blanca, de caja cerrada, cuyo conductor no alcanzó a frenar y chocó contra la Tracker.

Debido al fuerte impacto resultó lesionado Arturo Hernández, de 79 años de edad, quien viajaba en la Tracker; los demás involucrados resultaron ilesos.

Al auxilio arribaron brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias, tanto del ejido Las Armas como de Ciudad Valles; estos últimos trasladaron al lesionado a un hospital.

Los vehículos quedarían bajo resguardo de la Guardia Nacional, aunque se esperaba que los involucrados llegaran a un acuerdo.