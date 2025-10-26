Satisface a Serrano la glosa del informe

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, Héctor Serrano Cortés, afirmó que el ejercicio de glosa del informe de gobierno se desarrolló de manera completa y transparente, conforme al formato acordado por todos los grupos parlamentarios.

Serrano destacó que las comparecencias de las y los titulares de las secretarías estatales se realizaron en cumplimiento de los acuerdos políticos alcanzados en la JUCOPO. “Se cumplió cabalmente con el formato establecido. Fue un ejercicio transparente y a juicio de los propios legisladores, se atendió en su totalidad por parte del Ejecutivo”, señaló.

Respecto a la posibilidad de modificar el esquema para futuras ediciones —incluso trasladando las comparecencias al pleno del Congreso—, el legislador explicó que cualquier cambio dependerá del consenso entre las fuerzas políticas. “Todo puede variar siempre que haya acuerdo. El formato actual fue aprobado por todos los grupos parlamentarios y puede ajustarse según las necesidades del momento”, comentó.

El ciclo de comparecencias, realizado como parte de la glosa del informe de gobierno, incluyó a diez titulares de dependencias clave como Seguridad Pública, Desarrollo Económico, Finanzas, Obras Públicas, Salud, Educación y Comunicaciones y Transportes. Los funcionarios presentaron resultados, programas y avances en sus áreas, además de responder a cuestionamientos sobre el uso de recursos y las políticas implementadas.

Además, algunos diputados plantearon la posibilidad de convocar comparecencias extraordinarias en casos específicos, como el del rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), con el fin de revisar temas de transparencia y uso de recursos.

Serrano Cortes afirmó que este tipo de ejercicios fortalece la rendición de cuentas y permite que la ciudadanía conozca de manera directa la actuación de las instituciones públicas.