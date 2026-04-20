SCT reporta padrón de más de mil unidades en SLP
Incorporan 100 nuevas unidades como parte de modernización
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en San Luis Potosí mantiene el control de un padrón superior a mil unidades de transporte público en sus distintas modalidades, el cual se actualiza de manera permanente mediante los procesos de revista vehicular, así como por los movimientos de altas y bajas realizados por concesionarios.
La titular de la dependencia, Araceli Martínez Acosta, informó que este registro opera de forma dinámica, lo que permite dar seguimiento constante a la flota activa que presta servicio en la entidad y mantener un control operativo del sistema de movilidad.
Detalló que el padrón incluye tanto unidades de transporte urbano como de otras modalidades, y precisó que durante el presente año se ha iniciado la incorporación gradual de 100 nuevas unidades, como parte de las acciones de modernización del servicio.
La funcionaria señaló que la renovación del parque vehicular se desarrolla de manera progresiva y en coordinación con concesionarios, con el objetivo de sustituir unidades con mayor antigüedad sin generar afectaciones en la operación cotidiana del transporte público.
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Finalmente, indicó que estas acciones forman parte de un proyecto integral de movilidad en San Luis Potosí, enfocado en mejorar la eficiencia del sistema mediante la modernización del transporte y la implementación de esquemas de intermodalidad en los próximos años.
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