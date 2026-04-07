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Se deslindan de falta de agua en las colonias los Molinos Uno, Dos y Tres

Desarrollo Urbano señala dictamen de factibilidad otorgado en 2021

Por Flor Martínez

Abril 07, 2026 03:00 a.m.
A
Se deslindan de falta de agua en las colonias los Molinos Uno, Dos y Tres

Es el Interapas la autoridad correspondiente de brindar una solución a las familias afectadas por desabasto de agua potable de los fraccionamientos Molinos 1, 2 y 3, ya que en el proceso de autorización de estos proyectos inmobiliarios, existe el dictamen de factibilidad que el organismo autorizó mediante mesas colegiadas, declaró Verónica González, titular de Desarrollo Urbano.

La funcionaria sostuvo que el organismo ha participado de manera regular en las mesas colegiadas que reúnen a todas las dependencias involucradas, a las que se les pide siempre su responsabilidad para avanzar en la autorización de fraccionamientos. Recordó que el dictamen emitido por el Interapas ocurrió a mediados del año 2021, y en un proceso de validez institucional, el fraccionamiento fue autorizado.

En ese sentido, pidió al organismo asumir su responsabilidad y responder a las familias afectadas por la falta de agua, y confió en que pronto la autoridad intermunicipal les dé una solución definitiva.

Lo anterior, luego de que el pasado sábado, habitantes de estos fraccionamientos se manifestaran para exigir la regulación del servicio, bloqueando la calle Negrete, pues señalan no contar con el suministro de agua potable.

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