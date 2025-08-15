Se dispara precio de canasta básica

En las últimas dos semanas, productos de la canasta básica como la cebolla, la papa y el chile serrano registraron un incremento significativo en sus precios, reportaron comerciantes de fruterías en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Arturo Sánchez, propietario de un establecimiento en la colonia San José, detalló que actualmente el chile serrano se vende en 38 pesos por kilogramo, cuando hace apenas unos días costaba entre 18 y 20 pesos. La cebolla también triplicó su precio, alcanzando los 25 pesos por kilogramo, cuando su valor habitual se mantenía entre 8 y 15 pesos.

En el caso de la papa, informó que su precio prácticamente se duplicó, pasando de 12 pesos el mes pasado a un rango de 22 a 28 pesos por kilogramo.

Aunque desconoce con certeza la causa de este aumento, el comerciante señaló que sus proveedores les han informado que el encarecimiento suele estar relacionado con problemas en la producción en los estados donde se cultivan estos alimentos, así como con las condiciones climatológicas, factores que influyen directamente en la oferta.

“Regularmente nos dicen que las lluvias o la merma en algunos cultivos son lo que provoca el alza en los precios, pero al final debemos adaptarnos, porque a lo largo del año hay muchas variaciones”, comentó.

Agregó que, pese al incremento, aunque algunas amas de casa reducen su consumo, la mayoría de sus clientes sigue adquiriendo la misma cantidad, debido a que se trata de productos indispensables en la mesa.