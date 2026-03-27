Se disparan casos de barrenador en SLP
En sólo 17 días, incidencia se elevó 85% en el estado; estrategia para contenerlo diseñada el año pasado fracasó
Con todo y que desde noviembre pasado, autoridades federales y estatales desarrollaron acciones para evitar la entrada del gusano barrenador del ganado a la entidad, en menos de tres meses de este año, la entidad se acerca al centenar de casos registrados, ubicándose en el quinto lugar nacional con mayor incidencia, de acuerdo a cifras del Sistema Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).
Casos confirmados y municipios afectados
El número de casos, de acuerdo a los datos de la dependencia de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en sólo 17 días, el número de casos se disparó 85%, de 52 contagios confirmados el 9 de marzo, a 96 casos consignados hasta ayer.
En poco más de dos semanas, se detectaron 44 nuevos contagios en la entidad, en 23 municipios de las zonas Huasteca, Media y Centro de la entidad.
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Tamasopo es el municipio más afectado, con 18 hallazgos, seguido de Xilitla, con 9 y San Martín, que tiene 8 casos.
En la zona metropolitana, Soledad de Graciano Sánchez presenta un caso.
Acciones oficiales y prevención
El avance de la plaga en la entidad superó las medidas establecidas en noviembre del año pasado, cuando aún no se registraban casos, para evitar su propagación.
De acuerdo al décimo boletín informativo Avance, publicado por la Sader en diciembre de 2025, entre el 3 y 7 de noviembre se realizó en la entidad un seminario y simulacro de medidas de emergencia para la prevención y control del gusano de la especie de mosca Cochliomyia hominivorax.
Dos humanos más infectados de barrenador
Una persona con problemas de movilidad y otra con diabetes
Autoridades de los tres niveles de gobierno y ganaderos, señala el texto, fue "proporcionar las herramientas técnicas para fortalecer estrategias en contra del gusano barrenador".
Según la nota, la entidad "cuenta con capital humano... para dar una respuesta oportuna y certera ante la posible incursión de la mosca del gusano barrenador".
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