Se elevan los niveles de El Realito por lluvias

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Las lluvias registradas durante los últimos días elevaron de 45 a 76 por ciento el nivel de almacenamiento de la presa El Realito, que actualmente concentra alrededor de 38 millones de metros cúbicos de agua, informó el titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Pascual Martínez Sánchez.

El funcionario señaló que la presa San José se encuentra al 96 por ciento de su capacidad, por lo que continuará el desfogue controlado hasta alcanzar un nivel que permita cerrar nuevamente las compuertas y mantener condiciones de seguridad en el embalse.

Otros cuerpos de agua también presentan incrementos importantes. El Peaje registra 80 por ciento de almacenamiento y El Potosino 67 por ciento, mientras que La Muñeca, en Tierra Nueva, se encuentra al 69 por ciento y La Lajilla, en Ciudad Valles, alcanza 90 por ciento. La presa Valentín Gama, en Villa de Reyes, registra 26 por ciento.

Martínez Sánchez indicó que las precipitaciones han permitido recuperar parte de las reservas superficiales de agua en distintas regiones del estado. En el caso de El Peaje, explicó que el volumen almacenado permite disponer de agua de lluvia para su tratamiento y posterior uso humano, principalmente para habitantes de Escalerillas.

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En la zona metropolitana de San Luis Potosí se han acumulado 64 milímetros de lluvia durante los primeros días de octubre, mientras que desde el inicio de la temporada, en mayo, la cifra alcanza 376 milímetros. El titular de la CEA advirtió que durante esta semana continuarán las lluvias puntuales fuertes, por lo que podrían aumentar los niveles de presas, ríos y arroyos. También pidió a la población extremar precauciones ante posibles inundaciones, deslaves y encharcamientos.