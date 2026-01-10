Se esperan mínimas de hasta 5°C en zona centro el fin de semana

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó sobre el pronóstico climático para San Luis Potosí por el Frente frío 27.

Indicó que este fin de semana seguirán las lluvias puntuales en las sierras.

La temperatura máximas será de de 17ºC en la zona centro, de 24°C en la zona huasteca.

En tanto, la temperatura mínima será de hasta 05°C en zona centro y de 8°C en la zona altiplano.

Recomendaciones:

En Casa:

· Abrígate bien: Usa varias capas de ropa (método "cebolla").

· Revisa calentadores: Asegúrate de que los calentadores, chimeneas y estufas estén ventilados para evitar la acumulación de monóxido de carbono.

· Cubre tuberías: Protege las tuberías de agua y medidores para evitar que se congelen y revienten.

Para tu Salud:

· Hidrátate: Aunque no sientas sed, bebe suficiente agua y consume frutas con vitamina C.

· Cuidado con grupos vulnerables: Presta especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

· Evita cambios bruscos de temperatura.

En caso de emergencia, llama al 911.