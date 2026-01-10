logo pulso
Recibieron atención jurídica 2 mil quejas puestas en la CEDH

Por Martín Rodríguez

Enero 10, 2026 03:00 a.m.
A
Recibieron atención jurídica 2 mil quejas puestas en la CEDH

De un total de 4 mil 222 atenciones, mil de ellas derivaron en quejas y más de 2 mil fueron atenciones jurídicas, aseguró la presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Giovanna Itzel Argüelles Moreno.

Precisó que en 2025 fue necesario generar 14 recomendaciones para su cumplimiento ya sea a nivel estatal o municipal. De ese total, 12 recomendaciones fueron dirigidas a ayuntamientos, lo que obligará a un acercamiento con las alcaldías para capacitar a los servidores públicos en materia de derechos humanos.

Dijo que hay confianza ciudadana en la CEDH, sobre todo en materia de realizar una gestión hacia la autoridad.

Agregó que la intervención del organismo público autónomo busca la atención inmediata de las quejas, de manera que se vaya fomentando la cultura de paz y de la solución de problemas.

