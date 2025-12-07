logo pulso
Se están muriendo las Nochebuenas de San Miguelito

Además de los efectos del clima, Servicios Municipales ha detectado el robo

Por Samuel Moreno

Diciembre 07, 2025 11:33 a.m.
A
Se están muriendo las Nochebuenas de San Miguelito

A una semana de haber iniciado diciembre, las Nochebuenas instaladas en el Jardín de San Miguelito comienzan a mostrar un deterioro acelerado derivado de los cambios climáticos recientes, pese al mantenimiento que realiza el Ayuntamiento de la capital de San Luis Potosí.

Reportan Servicios Municipales rezago en poda de maleza

Christian Azuara, titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, reconoció que existe un retraso de 17 solicitudes de poda de maleza en diferentes puntos de la c...

El plantío, colocado por la Dirección de Servicios Municipales como parte de la imagen navideña del Centro Histórico, presenta flores marchitas, hojas debilitadas y algunas plantas completamente secas, situación visible en distintos puntos del jardín, uno de los espacios más emblemáticos del barrio San Miguelito.

La administración municipal mantiene cada año la tradición de colocar Nochebuenas en jardineras de las principales plazas del primer cuadro, como Plaza de Armas, San Francisco, El Carmen y el propio San Miguelito. El objetivo, según autoridades, es reforzar la ambientación decembrina y mejorar la percepción urbana para visitantes y transeúntes.

Sin embargo, además de los efectos del clima, Servicios Municipales ha detectado otro problema recurrente: el robo de Nochebuenas, una práctica que se repite cada temporada y que contribuye al deterioro del conjunto ornamental.

Por ello, el Ayuntamiento capitalino hizo un llamado a la ciudadanía a cuidar estas plantas y evitar causar daños, con el fin de preservar la decoración navideña en los espacios públicos durante el resto del mes.

SLP

Samuel Moreno

Además de los efectos del clima, Servicios Municipales ha detectado el robo

