Reportan Servicios Municipales rezago en poda de maleza

Por Rolando Morales

Septiembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Reportan Servicios Municipales rezago en poda de maleza

Christian Azuara, titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, reconoció que existe un retraso de 17 solicitudes de poda de maleza en diferentes puntos de la ciudad. 

Esto ante el incremento de vegetación por la presencia de lluvias, “lo que estamos generando es que la mayoría de las cuadrillas lo están haciendo hasta en la noche y eso es en lo que nos estamos enfocando”. 

Determinó que en puntos como el propio Río Santiago, así como en la carretera 57, existe un conflicto sobre la definición y el nivel de gobierno de competencia para su atención, por lo que señaló que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop),  ha intervenido en estos espacios.

Afirmó que hasta el momento se han atendido un total de tres árboles caídos tras las recientes lluvias, los cuales fueron retirados sin que representaran una mayor problemática. 

Asimismo, destacó que hasta el momento no se han registrado nuevas podas ilegales de árboles e incluso señaló que ha incrementado la cantidad de solicitudes para poda por parte de la ciudadanía, las cuales se autorizan y supervisan por parte de las autoridades municipales. 

“Nos hemos acercado con ellos, no se les genera multa, pero si les explicamos al vecino cómo se debe realizar una poda adecuada, ya cuando la poda es severa inmediatamente tenemos la sanción”, concluyó.

