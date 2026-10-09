Se extiende la plaga de langosta a la ZM
Su reproducción y dificultad de acceso complican su control
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Las mangas de langosta que actualmente afectan algunas regiones del territorio potosino, ahora se extienden por municipios de la Zona Media, advirtió Jorge Luis Díaz Salinas, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh).
Refirió que la plaga se mantiene en municipios de Lagunillas, Santa Catarina, Tamasopo y El Naranjo, es decir, en zona de la Huasteca, sin embargo, se extendió a municipalidades de la región media.
Explicó que los insectos solo pueden poner una vez huevecillos, cuyas puestas van de 90 a 150 en la tierra. "Entraron en la etapa en que estuvieron reproduciendo y creemos que dejaron muchos huevecillos, sobre todo, donde no hay mucha accesibilidad".
Reconoció Díaz Salinas que generó preocupación cuando ingresaron a la comunidad de Pinihuán, en el municipio de Lagunillas, dado que esa región se produce naranja de alta calidad, sin embargo, se logró contrarrestar.
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La reproducción de las langostas y la dificultad de acceso complican el control de la plaga.