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Se harían ajustes a la "Ley Serrano": TS

Por Rubén Pacheco

Junio 09, 2026 03:00 a.m.
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Se harían ajustes a la "Ley Serrano": TS
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      Una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decida la constitucionalidad o no de la reforma al Código Penal Estado sobre uso indebido de contenido gráfico o audiovisual con inteligencia artesanal (IA), se procederá a realizar los ajustes correspondientes. 

      Así lo afirmó J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, quien matizó que toda legislación por más perfecta que sea, está sujeta a reformas acordes a los contextos actuales.

      Afirmó que el estado se mantiene al tanto de la resolución de la Acción de Inconstitucionalidad 132/2025, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la SCJN.

      "La normatividad siempre va sufriendo modificaciones, hasta la más perfecta se debe ajustar a las nuevas realidades", declaró el funcionario estatal.

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      La también conocida "Ley Serrano" por ser promovida por Héctor Serano Cortés, diputado del PVEM, cobró relevancia debido a la reciente aplicación en contra de dos creadoras de contenido, quienes fueron detenidas y en días pasados liberadas luego de obtener la suspensión condicional del proceso.

      Tras confirmarse la aprehensión, organizaciones defensoras de la libertad de expresión se pronunciaron en contra, incluso la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia (UASJ) de la Secretaría de Gobernación (Segob) intervino para lograr la excarcelación de las dos imputadas.

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