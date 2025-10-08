Se llena de baches Av. Valentín A.

En la avenida Valentín Amador, justo en la zona limítrofe entre los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, un tramo de esta importante vialidad presenta un severo deterioro, con abundantes baches que ponen en riesgo a los conductores y dificultan la circulación vehicular.

Frente a las instalaciones de la empresa Aceros El Águila, así como de instituciones educativas, viviendas y establecimientos ubicados en el área, automovilistas que transitan diariamente por la zona, señalan que el asfalto se encuentra en condiciones críticas.

En un recorrido por esta avenida se observaron baches de diferentes tamaños e incluso algunos puntos donde el pavimento ha desaparecido por completo, convirtiéndose en tramos de terracería.

En otros agujeros se aplicaron parches temporales, pero los hoyos han vuelto a aparecer, por lo que los residentes consideran urgente que las autoridades realicen una rehabilitación integral de la avenida.

Durante la temporada de lluvias, la situación se agrava: el agua se acumula e impide distinguir los baches, provocando daños en los vehículos que circulan por la vialidad.

Los vecinos lamentan que, al tratarse de una zona que divide ambos municipios, ninguna administración asuma la responsabilidad de atender el problema.

“Ya tiene varios años que no se le da mantenimiento; solo tapan los baches, pero al poco tiempo vuelven a salir. Ahorita hay muchos y nadie hace nada”, expresó un habitante del sector.