Se mantiene estable el sector constructor

Por Samuel Moreno

Octubre 26, 2025 03:00 a.m.
A
Se mantiene estable el sector constructor

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en San Luis Potosí reporta un panorama de estabilidad en el sector, pese a la incertidumbre generada por la inversión y los movimientos económicos a nivel nacional y en Estados Unidos, señaló su titular, Leopoldo Stevens Pérez.

El dirigente explicó que, aunque los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran cierta confusión respecto al crecimiento del sector, las empresas constructoras potosinas han logrado mantener su plantilla de personal permanente, como administrativos y personal de oficina, mientras que los trabajadores eventuales continúan rotando según la ejecución de obra en distintas compañías.

Stevens Pérez destacó que el negocio de la construcción en el estado mantiene cifras relativamente estables en comparación con años anteriores, y señaló que el crecimiento de aproximadamente un 20% observado el año pasado se refleja en la actividad de las empresas, aunque con un componente temporal en los empleos directos ligados a obra específica.

En cuanto al presupuesto federal a destinarse en infraestructura para 2026, el titular de la CMIC potosina consideró que los 145 millones contemplados hasta ahora para obra pública podrían ser insuficientes y confió en que en próximos ajustes se contemple un aumento, lo que permitiría un repunte en la actividad y una mayor estabilidad para el sector.

“Realmente no ha habido una baja significativa en el número de obras, pero las constructoras están enfocadas en mantener su personal de planta, porque esperamos que el próximo año se registre un repunte importante en la obra pública”, apuntó.

Leopoldo Stevens enfatizó que la inversión en infraestructura sigue siendo clave para la reactivación económica, y aunque la incertidumbre internacional y la dinámica presupuestal generan desafíos, el sector de la construcción en San Luis Potosí mantiene un desempeño positivo y preparado para aprovechar oportunidades futuras.

