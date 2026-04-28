Se multiplican avistamientos de serpientes

El hallazgo y rescate de serpientes en hogares de Villa de Pozos se ha vuelto un tema recurrente para el personal de Protección Civil Municipal, asunto que en temporadas de calor y lluvias puede incrementarse, por lo que es importante recordar las medidas de seguridad para aminorar riesgos tanto para las personas como para sus mascotas.

Casos recientes de rescate de serpientes en Villa de Pozos

La dependencia cuenta en sus registros con numerosos casos atendidos, aunque tres de los más recientes ocurrieron este domingo 26 de abril en Los Borregos; el jueves 23 de abril en un aljibe en el fraccionamiento Las Mercedes, y el viernes 17 de abril con una serpiente que se introdujo en una lavadora en el sector Buenaventura Residencial.

Recomendaciones de Protección Civil para evitar riesgos

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Se trata de animales de sangre fría que necesitan regular su temperatura y por ello buscan lugares frescos, húmedos y oscuros, como sótanos, patios, cuartos de aseo o garajes. También se sienten atraídos por la presencia de presas pequeñas como roedores, lugares poco transitados o con maleza.

En general, las autoridades de Protección Civil recomiendan mantener la calma en caso de detectar serpientes en el hogar y no intentar atraparlas. En lugar de ello, llamar a los teléfonos de emergencia para que personal capacitado realice el rescate y posterior liberación segura de la serpiente en su hábitat natural.