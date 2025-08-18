Atrapan Bomberos 2 serpientes

Matehuala.- Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos atraparon y rescataron dos víboras, una fue en el parque Las Camelias y otra en el municipio de Villa de la Paz, después de capturar a los reptiles, fueron liberados en un lugar seguro para evitar que lesione a una persona, o alguien les haga daño.

El primer caso se presentó cuando solicitaron auxilio a los tragahumo, les reportaban que había una serpiente en el parque Las Camelias, ante esta situación los elementos de la corporación de inmediato acudieron para evitar algún accidente, ya que es una zona muy visitada y había que evitar que ocurriera una tragedia.

Al llegar, inmediatamente identificaron el sitio donde se encontraba la serpiente, e inmediatamente sacaron sus herramientas para capturarla sin hacerle daño, después de atraparla la llevaron a un lugar seguro para liberarla.

Posteriormente les reportaron la presencia de otra serpiente, pero ahora se encontraba adentro de un domicilio, en el municipio de Villa de la Paz, por lo que acudieron en una unidad a revisar la veracidad del reporte.

Al llegar los tragahumo se dirigieron con la familia que vivía en el domicilio indicado, quienes les informaron dónde se encontraba la serpiente, e inmediatamente empezaron a trabajar para rescatarla y posteriormente liberarla en un lugar seguro.