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Se prenden los focos rojos en AN: Guajardo

Por Samuel Moreno

Junio 09, 2026 03:00 a.m.
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Se prenden los focos rojos en AN: Guajardo
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      Los resultados electorales obtenidos por el Partido Acción Nacional (PAN) en Coahuila encendieron focos rojos al interior del instituto político y obligan a una reflexión profunda de cara al proceso electoral de 2027, consideró el coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, Rubén Guajardo Barrera.

      El legislador señaló que, de acuerdo con los resultados preliminares de la elección de diputados locales celebrada en aquella entidad, el PAN no alcanzaría el registro local, situación que atribuyó en parte a la pérdida de identidad derivada de la alianza que sostuvo con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

      "Las grandes batallas del PAN en Coahuila siempre fueron en contra del PRI y del moreirato. En el momento en que se hace una alianza, se desdibuja esa batalla democrática y gran parte de ese voto terminó migrando a otras fuerzas políticas", sostuvo el diputado local.

      Guajardo Barrera afirmó que la principal enseñanza para San Luis Potosí es evitar repetir errores y comenzar desde ahora la construcción de un proyecto competitivo para 2027, mediante reglas claras en los procesos internos y la postulación de los perfiles con mayores posibilidades de triunfo. Añadió que, aunque aún falta un año para el inicio formal de la contienda, existe tiempo suficiente para fortalecer al partido.

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      Respecto a la posibilidad de mantener alianzas electorales con otras fuerzas políticas, el legislador reiteró la postura impulsada por la dirigencia nacional encabezada por Jorge Romero Herrera, en el sentido de que el PAN debe recuperar su identidad y competir con candidatos propios. "Las alianzas hay que analizar dónde suman y dónde restan. En Coahuila quedó demostrado que no sumaron. Se puede perder en el corto plazo, pero a mediano y largo plazo lo importante es recuperar la identidad del PAN", concluyó.

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