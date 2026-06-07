Se pudre el agua encharcada

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En la Zona Industrial de esta capital, si bien algunas de sus calles ya fueron liberadas de encharcamientos, en otras subsisten acumulaciones de agua que ya generan malos olores, los cuales perjudican a vendedores cercanos de alimentos y bebidas.

Estos propietarios, establecidos más que nada en los cruces de la avenida Industrias y los ejes 102, 104, 106, 108 y 110, temen que la situación empeore si sigue lloviendo, por lo que pidieron a autoridades municipales y del estado que presten más atención a la limpieza de la red de drenaje de este parque productivo.

En algunos de los cruces citados, el agua acumulada ya comienza a tornarse verde, señal que denota la presencia de microorganismos. En otros puntos, el agua de lluvia acumulada se mezcla con fugas de aguas residuales que no han sido atendidas o que fueron resueltas apenas hace pocos días.

La ineficiencia de los sistemas de drenaje pluvial y sanitario es uno de los problemas añejos de la Zona Industrial y en cada temporada de lluvias se hace presente sin que, a la fecha, autoridades municipales o del estado se pongan de acuerdo para aplicar soluciones de fondo a esta recurrente situación.

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