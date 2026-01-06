Se retiran hasta 30 ambulantes al día, asegura Comercio

Pese a las constantes denuncias ciudadanas por la presencia de comercio informal en el Centro Histórico de San Luis Potosí, el director de Comercio del Ayuntamiento, Ángel de la Vega Pineda, aseguró que existe comunicación permanente con los distintos sectores involucrados, tanto el establecido como el ambulante.

El funcionario afirmó que mantiene una relación directa con la presidenta de Nuestro Centro, Mónica Heredia, así como con líderes de comerciantes informales, dirigentes de mercados y representantes del comercio formal.

Incluso, señaló que ha sostenido reuniones con algunos locatarios del Mercado República, con quienes dijo se ha logrado avanzar sin confrontaciones.

En este contexto, De la Vega Pineda reconoció que se trata de una etapa de presión para los vendedores, debido a la baja en las ventas y a un entorno económico que calificó como adverso a nivel nacional.

Aun así, sostuvo que la autoridad debe intervenir para mantener un equilibrio entre quienes cuentan con permisos y quienes se instalan sin autorización en la vía pública.

Detalló que diariamente se detectan y retiran entre 20 y 30 comerciantes informales que se colocan de manera momentánea en distintos puntos del centro, principalmente vendedores ambulantes conocidos como "toreros", como quienes ofrecen perfumes u otros productos de forma itinerante. Al no contar con permisos, estos comerciantes son retirados.

Asimismo, indicó que ya concluyó la temporada de comercio temporal, lo que implicó la salida de más de 70 permisos provisionales otorgados a vendedores de artículos como gorros y bandas, además del retiro de los puntos de venta de pirotecnia. Con estas acciones, aseguró, el número de comerciantes informales ha ido disminuyendo.

Finalmente, explicó que actualmente permanece un grupo reducido de vendedores que opera durante todo el año, sobre el cual la Dirección de Comercio buscará establecer reglas más claras tanto en los giros permitidos como en las dimensiones y condiciones de su instalación en el espacio público.