Se satura el campamento de verano

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En sólo dos días, el Sistema DIF de Villa de Pozos logró cupo completo para su campamento de Verano que iniciará el lunes 27 de julio con la asistencia de 80 niñas y niños que realizarán diversas actividades en el Centro Educativo TEPEU de la tercera sección de Prados de San Vicente.

También habrá campamentos en algunos de los centros deportivos de las colonias. Laura Angélica Villanueva Hernández, quien preside el DIF, mencionó que las y los menores participantes, entre los seis y 11 años, formarán parte de "un programa diseñado para fortalecer su desarrollo integral mediante actividades deportivas, talleres, juegos, dinámicas recreativas y visitas guiadas".

La funcionaria aseguró que el campamento se realizará en un ambiente seguro, dentro de un horario que va de las 9:00 de la mañana a la 1:00 de la tarde.

De paso, el gobierno municipal informó que también habrá campamentos de verano en algunos de los centros comunitarios y deportivos de las colonias Jardines del Rosario, Rancho Viejo segunda sección, El Palmar y Los Silos.

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