logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMIGAS POR SIEMPRE FESTEJAN SUS CUMPLEAÑOS

Fotogalería

AMIGAS POR SIEMPRE FESTEJAN SUS CUMPLEAÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Se satura el campamento de verano

Por Leonel Mora

Julio 16, 2026 03:00 a.m.
A
Se satura el campamento de verano
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En sólo dos días, el Sistema DIF de Villa de Pozos logró cupo completo para su campamento de Verano que iniciará el lunes 27 de julio con la asistencia de 80 niñas y niños que realizarán diversas actividades en el Centro Educativo TEPEU de la tercera sección de Prados de San Vicente.

      También habrá campamentos en algunos de los centros deportivos de las colonias. Laura Angélica Villanueva Hernández, quien preside el DIF, mencionó que las y los menores participantes, entre los seis y 11 años, formarán parte de "un programa diseñado para fortalecer su desarrollo integral mediante actividades deportivas, talleres, juegos, dinámicas recreativas y visitas guiadas".

      La funcionaria aseguró que el campamento se realizará en un ambiente seguro, dentro de un horario que va de las 9:00 de la mañana a la 1:00 de la tarde.

      De paso, el gobierno municipal informó que también habrá campamentos de verano en algunos de los centros comunitarios y deportivos de las colonias Jardines del Rosario, Rancho Viejo segunda sección, El Palmar y Los Silos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Fiscalía confirma condena de 90 años contra Uriel "N"
        Fiscalía confirma condena de 90 años contra Uriel "N"

        Fiscalía confirma condena de 90 años contra Uriel "N"

        SLP

        Pulso Online

        El sentenciado por el caso Nayeli Alfaro también deberá pagar una multa equivalente a 13 mil UMA

        Colsan detecta uso de IA en proceso de inscripción
        Colsan detecta uso de IA en proceso de inscripción

        Colsan detecta uso de IA en proceso de inscripción

        SLP

        Rubén Pacheco

        El Colegio de San Luis estableció prohibiciones y evaluó el uso de IA en el proceso de admisión.

        Hay actores interesados en impedir obras: Galindo
        Hay actores interesados en impedir obras: Galindo

        Hay actores interesados en impedir obras: Galindo

        SLP

        Rolando Morales

        El alcalde señaló a la Contraloría estatal por pedir requisitos extras para el paso a desnivel en El Saucito

        Congreso revisará compensaciones extraordinarias en Interapas
        Congreso revisará compensaciones extraordinarias en Interapas

        Congreso revisará compensaciones extraordinarias en Interapas

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Evaluará la propuesta para extender el programa de descuentos "Ponte al Día" hasta 2026