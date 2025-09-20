Se unen empresarios en favor del Cuerpo de Bomberos

Empresarios de San Luis Potosí se sumaron a la campaña de recaudación de fondos para el Cuerpo de Bomberos, con la finalidad de contribuir a que se logre el objetivo de allegarse recursos para mejorar las condiciones de equipo con los que cuentan actualmente y aumentar el personal.

En una reunión, estuvieron presentes el Comandante del Cuerpo de Bomberos, Adolfo Benavente Duque y el presidente del Patronato Pro Cuerpo de Bomberos Metropolitanos, Eduardo Moreno Vellido.

Asistieron integrantes de la Alianza Empresarial, integrada por representantes de cada una de cámaras, como Canaco, Coparmex, Canacintra, IPAC, AMPI, ADERIAC, AMEXME, CMIC, UUZI y Canirac.

Además, también estuvieron presentes el Colegio de Notarios, la Asociación de Hoteles y Moteles, así como el Colegio de Especialistas en Valuación Inmobiliaria.

Los empresarios se solidarizaron con la campaña de recaudación de fondos que inició en septiembre, por lo que acordaron trabajar de forma unida y a través de cada una de las cámaras, para lograr reunir la mayor cantidad de recursos.

Se informó que las donaciones se pueden realizar en la página:

https://www.gofundme.com/f/cuerpo-de-bomberos-metropolitanos-de-san-luis-potosi-mx