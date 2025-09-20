logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MÉXICO LINDO Y QUERIDO

Fotogalería

MÉXICO LINDO Y QUERIDO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Se unen empresarios en favor del Cuerpo de Bomberos

Mantienen una campaña para recaudación de fondos

Por Pulso Online

Septiembre 20, 2025 11:35 a.m.
A
Se unen empresarios en favor del Cuerpo de Bomberos

Empresarios de San Luis Potosí se sumaron a la campaña de recaudación de fondos para el Cuerpo de Bomberos, con la finalidad de contribuir a que se logre el objetivo de allegarse recursos para mejorar las condiciones de equipo con los que cuentan actualmente y aumentar el personal.

En una reunión, estuvieron presentes el Comandante del Cuerpo de Bomberos, Adolfo Benavente Duque y el presidente del Patronato Pro Cuerpo de Bomberos Metropolitanos, Eduardo Moreno Vellido.

Asistieron integrantes de la Alianza Empresarial, integrada por representantes de cada una de cámaras, como Canaco, Coparmex, Canacintra, IPAC, AMPI, ADERIAC, AMEXME, CMIC, UUZI y Canirac.

Además, también estuvieron presentes el Colegio de Notarios, la Asociación de Hoteles y Moteles, así como el Colegio de Especialistas en Valuación Inmobiliaria.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los empresarios se solidarizaron con la campaña de recaudación de fondos que inició en septiembre, por lo que acordaron trabajar de forma unida y a través de cada una de las cámaras, para lograr reunir la mayor cantidad de recursos.

Se informó que las donaciones se pueden realizar en la página:

https://www.gofundme.com/f/cuerpo-de-bomberos-metropolitanos-de-san-luis-potosi-mx

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Se unen empresarios en favor del Cuerpo de Bomberos
Se unen empresarios en favor del Cuerpo de Bomberos

Se unen empresarios en favor del Cuerpo de Bomberos

SLP

Pulso Online

Mantienen una campaña para recaudación de fondos

Canacope solicita seguridad y regulación de ambulantes
Canacope solicita seguridad y regulación de ambulantes

Canacope solicita seguridad y regulación de ambulantes

SLP

Ana Paula Vázquez

En un escrito al Congreso, señalan que hay un aumento de delitos en la zona centro

Arranca inspección a gasolineras y distribuidoras de gas LP
Arranca inspección a gasolineras y distribuidoras de gas LP

Arranca inspección a gasolineras y distribuidoras de gas LP

SLP

Rolando Morales

"Hay gasolineras muy antiguas que no han actualizado su tecnología", señaló Enrique Galindo

Eterna fuga de aguas negras en río Santiago
Eterna fuga de aguas negras en río Santiago

Eterna fuga de aguas negras en río Santiago

SLP

Flor Martínez

Representa un riesgo para automovilistas; exigen a las autoridades atender el desperfecto