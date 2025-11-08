Se viene paquetazo de deuda pública

El diputado morenista Carlos Arreola Mallol presentó cuatro iniciativas en las que se propone autorizar que el gobierno del estado y los 59 ayuntamientos de la entidad puedan contratar deuda pública de largo plazo por 13 mil 404.6 millones de pesos, poniendo como garantía participaciones federales, que en el caso de la administración de Ricardo Gallardo Cardona, tendría un plazo de 20 años y en el caso de los ayuntamientos, se manejan entre dos y cinco años.

Las iniciativas se incluyen en la Gaceta Parlamentaria de la próxima sesión de Pleno legislativo del martes 11 de noviembre.

En el caso del Ejecutivo, Arreola Mallol presentó dos iniciativas. La primera propone autorizar a la Secretaría de Finanzas la contratación de un crédito de hasta siete mil 140 millones de pesos, pagaderos en 20 años, teniendo como garantía un porcentaje no determinado del Fondo General de Particiones que recibe el estado.

Este crédito tendría como destino el pago de inversiones públicas productivas en la compra de equipo, mobiliario, vehículos para los sectores educativos, de salud, y de seguridad. También incluye terrenos, y obra pública.

El segundo crédito estatal sería por dos mil 651.8 millones de pesos, garantizados con los recursos equivalentes hasta por el 25% del Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de las Entidades Federativas. El plazo también es de 20 millones de pesos.

Los créditos podrían contratarse en lo que resta de este año y en 2026.

Por lo que toca a la deuda de los municipios, en la primera iniciativa, el diputado morenista propone autorizar a las 59 alcaldías contraer deuda por mil 234 en conjunto, garantizándolos con el descuento anual del 25 por ciento de las participaciones recibidas a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.

Los montos, señala la iniciativa, se calcularon de acuerdo a la capacidad de pago de cada municipio. Los créditos podrían contratarse para este ejercicio o el de 2026 y tendrían un plazo de 739 días, que concluye el 30 de septiembre de 2027, el último día del actual trienio municipal.

En el otro decreto, las alcaldías podrían endeudarse en conjunto hasta por dos mil 378.7 millones de pesos, pagaderos en cinco años, es decir, podrían exceder este trienio, y estarían garantizados por “un porcentaje suficiente” de dos fondos federales, el General de Participaciones y el de Fomento Municipal.

En ambos casos, no hay un destino específico de los créditos, sólo se menciona que deben destinarse a inversión pública productiva en zonas de rezago social alto y muy alto en los rubros de agua potable, alcantarillado, drenaje, urbanización, electrificación, infraestructura de salud y educativa.

Además de la compra de material y equipo de seguridad, salud, vehículos, terrenos y obra pública.