Seduvop atribuye a la "herencia maldita" daños en Vía Alterna Sur
Los daños están en la malla de protección, pero aseguró que ya realiza recorridos de supervisión
Tras la nota publicada por Pulso sobre el deterioro de la nueva Vía Alterna, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) informó que los daños en la malla de protección no son por fallas de construcción, sino por actos vandálicos, los cuales —según el comunicado oficial— forman parte de la "herencia maldita".
La titular de la dependencia, Leticia Vargas Tinajero, señaló que personal de Seduvop realiza recorridos de supervisión para evaluar las afectaciones y determinar las acciones de mantenimiento necesarias.
Seduvop atribuye daños a vandalismo
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Subrayó que la Ruta Alterna Sur ha demostrado ser una solución efectiva para la movilidad, al permitir el paso de hasta tres mil vehículos por hora en horas pico hacia la zona industrial.
Vargas Tinajero exhortó a la ciudadanía a cuidar la infraestructura y a reportar cualquier acto que ponga en riesgo la seguridad vial. Recordó además que durante años este acceso permaneció sin utilidad, hasta su reciente habilitación.
TE PUEDE INTERESAR: Muestra deterioro nueva Vía Alterna
no te pierdas estas noticias
Seduvop atribuye a la "herencia maldita" daños en Vía Alterna Sur
Redacción
Los daños están en la malla de protección, pero aseguró que ya realiza recorridos de supervisión
Rinde Navarro Muñiz su primer informe de gobierno
Flor Martínez
"Hoy en Soledad se vive mejor, con oportunidades de desarrollo con dignidad", expresó
Sí piensa el PAN en alianzas para 2027: Verónica Rodríguez
Samuel Moreno
La lideresa local del blanquiazul señaló que se mantiene el apoyo al alcalde Enrique Galindo