Seduvop atribuye a la "herencia maldita" daños en Vía Alterna Sur

Los daños están en la malla de protección, pero aseguró que ya realiza recorridos de supervisión

Por Redacción

Septiembre 29, 2025 02:03 p.m.
A
Malla dañada en la Vía Alterna Sur

Malla dañada en la Vía Alterna Sur

Tras la nota publicada por Pulso sobre el deterioro de la nueva Vía Alterna, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) informó que los daños en la malla de protección no son por fallas de construcción, sino por actos vandálicos, los cuales —según el comunicado oficial— forman parte de la "herencia maldita".

La titular de la dependencia, Leticia Vargas Tinajero, señaló que personal de Seduvop realiza recorridos de supervisión para evaluar las afectaciones y determinar las acciones de mantenimiento necesarias.

Seduvop atribuye daños a vandalismo

Subrayó que la Ruta Alterna Sur ha demostrado ser una solución efectiva para la movilidad, al permitir el paso de hasta tres mil vehículos por hora en horas pico hacia la zona industrial.

Vargas Tinajero exhortó a la ciudadanía a cuidar la infraestructura y a reportar cualquier acto que ponga en riesgo la seguridad vial. Recordó además que durante años este acceso permaneció sin utilidad, hasta su reciente habilitación.

