Sefin debe 3,444.4mdp a Pensiones

Pese a que el gobierno del estado y la Dirección General de Pensiones afirman que la administración de Ricardo Gallardo Cardona ya saldó el adeudo que mantenía con el sistema de retiros, el más reciente reporte financiero de la dependencia, emitido en julio, muestra que la dependencia esperaba el ingreso de tres mil 344.4 millones de pesos de la Tesorería del Estado por concepto de cuotas al sistema y otro adeudo de la Sefin.

De acuerdo al acta de la sesión de la Junta Directiva de la DGP celebrada el 31 de julio, en el punto 3, correspondiente a los informes de pagos del gobierno estatal, el titular de la dependencia, Arturo Coronado Puente expresó que "a la fecha no existen obligaciones pendientes de pago con pensionados ni activos, toda vez que se pagaron los bonos a la permanencia pendientes". Agregó que la entrega de recursos por parte de la Secretaría de Finanzas "ha fluido sin contratiempos".

Por su parte, la secretaria de Finanzas, Ariana García Vidal, respondió a cuestionamientos de algunos a diputados locales, durante la comparecencia celebrada el pasado 25 de octubre, que la administración está al corriente de los pagos.

Sin embargo, los estados financieros de la DGP correspondientes a julio de este año, los más recientes disponibles en la Plataforma Estatal de Transparencia, y que coinciden con la celebración de la asamblea, muestran que persiste un monto millonario de la Sefin derivado de cuentas por cobrar a la dependencia.

Lo anterior queda exhibido en apartado de derechos a recibir efectivo y equivalente de las notas al estado de situación financiera.

En el punto 2, vinculado a las cuentas por cobrar a corto plazo, la DGP explica que incluyen los ingresos que recibe por aportaciones de la Tesorería del Estado.

En ese sentido, la dependencia estatal tiene pendientes pagos por cuotas a la DGP por tres mil 366.1 millones de pesos.

En el punto siguiente, de deudores diversos a corto plazo, aparecen 78.3 millones de pesos atribuidos a la Secretaría de Finanzas, con lo que el adeudo asciende a tres mil 444.4 millones de pesos.