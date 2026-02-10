SEGAM niega deforestación en obra del Splash

La titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM), Sonia Mendoza Díaz, aseguró que no habrá deforestación ni ampliación territorial con las obras de rehabilitación del Tangamanga Splash, y rechazó versiones que hablan de la tala de miles de árboles.

En entrevista con Pulso Online, explicó que el proyecto cuenta con una exención de impacto ambiental, al tratarse de la rehabilitación de un parque urbano ya existente, y no de una obra nueva.

"Es un tema de rehabilitación de un parque urbano que ya está impactado, que ya está trabajado, y que solamente se va a rehabilitar", afirmó.

Detalló que la solicitud fue presentada en octubre y resuelta en noviembre, y aclaró que no se requería una manifestación de impacto ambiental completa, ya que el parque fue creado en 1995, antes de la entrada en vigor de la legislación ambiental actual.



"Lo que nosotros hicimos fue una exención, porque no se trata de una ampliación ni de una obra nueva", dijo.

La funcionaria subrayó que no habrá crecimiento del polígono donde se realizan los trabajos.

"No va a haber una ampliación del terreno que ya tiene el Splash. Territorialmente hablando son 7.5 hectáreas, y esas mismas son las que se van a intervenir", sostuvo.

Sobre el arbolado, precisó que en esa área existen 729 árboles, cifra corroborada por personal del parque y por la propia dependencia.

"¿De dónde pretenden que se derriben más de mil o hasta tres mil árboles, cuando no existen en esa área?", cuestionó.

Reconoció que 14 árboles ya fueron derribados, pero fue enfática en que no habrá más tala.

"No va a haber más derribo de árboles porque lo que estamos cuidando es que se preserve", aseguró.

Añadió que la SEGAM impuso como condicionante la remediación ambiental, que incluye reforestar al menos al doble o triple de los árboles retirados, con especies adecuadas para la zona.

"Vamos a plantar el doble o el triple de esos 14 árboles, con plantas endémicas y polinizadoras", señaló.

Mendoza Díaz también descartó que la rehabilitación genere una crisis hídrica en el parque.



"No va a haber crisis hídrica, porque se va a instalar una planta tratadora de aguas exclusivamente para el Tangamanga Splash", explicó, al detallar que el agua reciclada se reutilizará para riego.

Finalmente, afirmó que la dependencia ha sido respetuosa de los procesos legales, incluidos los amparos promovidos por organizaciones y ciudadanos, como Cambio de Ruta A.C., y que estos se atienden en mesas de trabajo.

"Hemos sido muy respetuosos de los procesos jurídicos y hemos atendido puntualmente los amparos que nos corresponden como autoridad", concluyó.