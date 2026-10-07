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Seguirán sanciones a quienes roben plantas ornamentales

Detuvieron a 5 mujeres al intentar llevarse una cactácea de gran tamaño en el C.H.

Por Rolando Morales

Octubre 07, 2026 03:00 a.m.
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Seguirán sanciones a quienes roben plantas ornamentales
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      La Dirección de Servicios Municipales de San Luis Potosí, advirtió que continuará aplicando sanciones a quienes sustraigan plantas de ornato de espacios públicos, luego de que en fechas recientes se registraran al menos dos casos en el primer cuadro de la ciudad, uno de ellos protagonizado por cinco mujeres que fueron detenidas cuando intentaban llevarse una cactácea de gran tamaño.

      El titular de la dependencia, Christian Azuara, explicó que uno de los incidentes fue captado en video cuando una persona cortó un cactus en la zona de las Nueve Esquinas. El segundo ocurrió frente al Museo Regional Potosino, donde cinco mujeres retiraron una cactácea ornamental y la subieron a un vehículo. La intervención de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana permitió recuperar la planta y aplicar las sanciones correspondientes.

      Azuara detalló que las cinco involucradas eran mayores de edad y recibieron una multa de nueve mil pesos. Además, deberán realizar servicio comunitario mediante labores de reforestación y participación en los programas "Domingos de Pilas" durante tres o cuatro jornadas. La planta recuperada será reubicada nuevamente en un área pública.

      El funcionario señaló que, más allá de las sanciones, el objetivo es generar conciencia sobre el cuidado de las áreas verdes. Explicó que extraer una planta de manera inadecuada puede provocar daños permanentes, ya que las heridas ocasionadas facilitan la entrada de bacterias y enfermedades que afectan su desarrollo e incluso pueden provocar la pérdida total del ejemplar.

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