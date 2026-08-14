"Semujeres es plataforma electoral de un partido"

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La Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (Semujeres) debe dejar de operar como "una plataforma electoral de un partido político", señaló la diputada Jessica Gabriela López Torres, integrante de la Comisión de Igualdad de Género, tras confirmarse a Roxanna Hernández Ramírez como próxima titular de la dependencia.

López Torres evitó emitir una opinión sobre la designación y sostuvo que la sociedad y las mujeres potosinas ya conocen el actuar de Hernández Ramírez. También pidió a la nueva secretaria que recuerde "su férreo feminismo" de años anteriores y manifestó su expectativa de que su llegada beneficie a las mujeres del estado.

Hernández Ramírez, diputada con licencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y exmilitante de Morena, defendió en 2025, la actuación de las autoridades estatales y penitenciarias, durante la discusión sobre las condiciones del Centro Penitenciario Femenil de Xolol, en Tancanhuitz, al afirmar que las internas "viven felices y contentas", luego de que se planteara un exhorto para atender denuncias relacionadas con el penal.

Por su parte, la activista feminista Arely Torres Miranda señaló que la nueva titular deberá revisar los avances y retrocesos de la dependencia y sostener el trabajo con la sociedad civil, incluidas madres buscadoras, madres de víctimas de feminicidio y familias de víctimas. Entre los pendientes mencionó las rutas de denuncia y atención, el refugio para mujeres víctimas de violencia, las alertas de género, la atención a madres cuidadoras y la creación de un sistema de cuidados.

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Torres Miranda también señaló que deben atenderse las condiciones de las mujeres adultas mayores y las distintas formas de violencia que enfrentan. Aunque otorgó un voto de confianza a Hernández Ramírez, recordo que la violencia contra las mujeres continúa y que las políticas públicas deben considerar las condiciones y contextos en los que viven las mujeres en San Luis Potosí.