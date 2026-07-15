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Investigaría Ceepac "campañas anticipadas" únicamente si hay quejas

Paloma Blanco López detalló los criterios legales para iniciar procedimientos

Por Ana Paula Vázquez

Julio 15, 2026 11:25 a.m.
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Paloma Blanco López / Foto: Pulso

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      El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) no iniciará una investigación sobre la celebración de los 20 años del gallardismo, señalada por partidos de oposición como un posible acto anticipado de campaña, mientras no exista una queja presentada conforme a la ley.

      La presidenta del organismo, Paloma Blanco López, sostuvo que los exhortos públicos no activan procedimientos legales.

      La consejera explicó que, aunque los partidos políticos tienen derecho a presentar exhortos, denuncias o quejas, únicamente estas últimas permiten al organismo electoral iniciar una investigación. Precisó que un exhorto representa un posicionamiento público, pero carece de los efectos jurídicos necesarios para poner en marcha la ruta procesal prevista en la legislación electoral.

      Al ser cuestionada sobre la posibilidad de actuar de oficio, debido a que el evento fue público y ampliamente difundido en redes sociales y medios de comunicación, Blanco López respondió que cada caso debe analizarse conforme al marco legal. Añadió que, antes de determinar la existencia de una posible infracción, la autoridad debe valorar los elementos personal, subjetivo y temporal, además de respetar el debido proceso.

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      La postura del Ceepac surge luego de que el PRI anunciara que presentará una queja formal para solicitar la revisión del acto político realizado el pasado 9 de julio en la Feria Nacional Potosina. A ese llamado se han sumado pronunciamientos del PAN, Somos México y de diversos actores políticos, quienes consideran que la autoridad electoral debe revisar si hubo promoción anticipada rumbo al proceso electoral de 2027.

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      Blanco López insistió en que el organismo resolverá cualquier asunto dentro de las atribuciones que le otorga la ley y una vez que se activen los procedimientos correspondientes, por lo que reiteró que la presentación de una queja es el mecanismo legal para que el Ceepac pueda pronunciarse sobre los hechos denunciados.

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