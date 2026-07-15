FGR confirma que entregó a EU a piloto que trasladó al "Mayo"

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la entrega a Estados Unidos del presunto piloto relacionado con el traslado de Ismael "El Mayo" Zambada se realizó en estricto cumplimiento de la Ley de Seguridad Nacional, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el detenido ocultó su verdadera identidad al momento de su captura.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal dio lectura al comunicado emitido por la FGR, en el que se detalla que el hombre fue detenido el 8 de febrero de 2025 en Jesús María, Culiacán, Sinaloa, tras un enfrentamiento entre fuerzas federales e integrantes de un grupo delictivo, en el que murió un elemento del Ejército y cinco más resultaron heridos.

De acuerdo con el comunicado, al ser presentado ante el Ministerio Público, el detenido se identificó con un nombre falso. Posteriormente, pruebas periciales permitieron establecer su verdadera identidad y fue vinculado a proceso por diversos delitos, además de ser identificado como integrante de alto nivel del Cártel de Sinaloa y considerado un riesgo para la seguridad nacional.

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La FGR señaló que en agosto de 2025 fue entregado a Estados Unidos junto con otros 25 delincuentes de alta peligrosidad, con fundamento en la Ley de Seguridad Nacional. Agregó que fue hasta junio de 2026 cuando la actual administración de la Fiscalía encontró en las carpetas de investigación indicios de coincidencia de voz y huellas dactilares que lo relacionan con el piloto que trasladó a "El Mayo" Zambada el 25 de julio de 2024. Asimismo, precisó que su entrega no extingue las investigaciones en curso.

Cuestionada sobre si hubo irregularidades en el procedimiento de traslado, Sheinbaum sostuvo que corresponde a la Fiscalía aclarar los detalles del caso, pero defendió la actuación del Consejo de Seguridad Nacional.

"La entrega de estos delincuentes a Estados Unidos por parte del Consejo Nacional de Seguridad se llevó a cabo en estricto cumplimiento de la Ley de Seguridad Nacional", afirmó.

La titular del Ejecutivo explicó que en la decisión participaron directamente los integrantes del Gabinete de Seguridad, quienes realizaron un análisis exhaustivo del perfil de cada uno de los enviados a Estados Unidos y del riesgo que representaban para el país.

"Ellos hicieron una investigación muy exhaustiva de cada una de las personas que debía enviarse, y cada uno de ellos con el análisis de riesgo de lo que podían representar por estar en México", dijo.

Sheinbaum agregó que el objetivo de esa decisión fue proteger a la población y fortalecer la seguridad nacional.

"La decisión que toma el Consejo es para la protección de México, para mejorar la seguridad de nuestro país", señaló.

La Presidenta indicó que, de acuerdo con la información proporcionada por la FGR, al momento de la entrega las autoridades desconocían que el detenido presuntamente era el piloto involucrado en el traslado de "El Mayo" Zambada.

"Se entiende que hasta ese momento no se sabía que era el piloto. Eso es lo que comenta la Fiscalía, y ellos ya tendrán que dar más información, sobre todo de este caso", concluyó.