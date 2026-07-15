Interapas enviará al Congreso plan para regularizar adeudos

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El encargado de despacho de la Dirección General de Interapas, Arturo Jaimes Núñez, informó que la Junta de Gobierno del organismo aprobó una iniciativa de reforma a la Ley de Cuotas y Tarifas que será enviada al Congreso del Estado con el objetivo de ampliar la vigencia del programa "Ponte al Día" hasta el 31 de diciembre de 2026.

En entrevista explicó que actualmente el programa contempló inicialmente beneficios del 1 de enero al 30 de julio, por lo que la propuesta busca extenderlo durante el resto del año para que más usuarios puedan regularizar sus adeudos. Señaló que la estrategia ha generado resultados favorables durante el primer semestre, al permitir la eliminación de cargos por contratación, multas y cobros presuntivos para quienes decidan ponerse al corriente en sus pagos.

El funcionario también desmintió versiones sobre un posible aumento en las tarifas del organismo. Aseguró que el tema abordado en la sesión estuvo relacionado exclusivamente con la ampliación de beneficios para los usuarios y no con incrementos en las cuotas por los servicios que presta Interapas en San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro.

La reforma también contempla incentivos para desarrolladores que construyan vivienda de interés social destinada a sectores vulnerables. De acuerdo con el funcionario, se propone incorporar subsidios en los derechos de conexión a las redes de agua potable y en las tomas domiciliarias para proyectos enfocados en madres autónomas, personas adultas mayores y personas con discapacidad que sean impulsados mediante programas federales, estatales o municipales.

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Durante la sesión también fueron aprobados lineamientos para otorgar una compensación al personal operativo de mantenimiento, entre ellos plomeros, albañiles y trabajadores encargados de la reparación de redes, pozos y drenajes colapsados. Jaimes Núñez aclaró que no se trata de un aumento salarial, y además no incluye a directivos, sino de un estímulo financiado mediante ahorros derivados de una reingeniería financiera interna, la cual, aseguró, ha permitido reducir gasto administrativo y destinar más recursos al fortalecimiento de las áreas operativas del organismo.