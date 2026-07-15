logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMIGAS POR SIEMPRE FESTEJAN SUS CUMPLEAÑOS

Fotogalería

AMIGAS POR SIEMPRE FESTEJAN SUS CUMPLEAÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

UPSLP tendrá nueva torre educativa

Permitirá duplicar la capacidad de ingreso de estudiantes a partir de 2027

Por Redacción

Julio 15, 2026 09:50 a.m.
A
UPSLP tendrá nueva torre educativa
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El gobierno estatal anunció la construcción de una nueva torre para la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP), proyecto que contempla una inversión de 200 millones de pesos y permitirá duplicar la capacidad de ingreso de estudiantes a partir de 2027, ampliando las oportunidades de acceso a la educación superior para las y los jóvenes potosinos.

      El nuevo edificio contará con laboratorios especializados, aulas y espacios de estudio de primer nivel, diseñados para atender el crecimiento de la matrícula y brindar mejores condiciones para la formación académica en áreas estratégicas para el desarrollo del Estado.

      Como parte del proyecto también se ampliará el estacionamiento del campus, lo que permitirá mejorar la operación de la universidad, la movilidad interna y las condiciones de acceso para estudiantes, docentes y personal administrativo.

      Esto, responde a la creciente demanda de espacios universitarios y generar mejores condiciones para la preparación profesional de las nuevas generaciones.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      Rector de la UPSLP pide más recursos a Sheinbaum

      Claudia Sheinbaum se comprometió a atender las peticiones durante su visita a la universidad.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Después de un mes, la CGE emite observación sobre El Saucito
      Después de un mes, la CGE emite observación sobre El Saucito

      Después de un mes, la CGE emite observación sobre El Saucito

      SLP

      Rolando Morales

      El Ayuntamiento capitalino realizará acciones inmediatas para solventarlas y evitar retrasos más retrasos, dijo Chávez Garza

      UPSLP tendrá nueva torre educativa
      UPSLP tendrá nueva torre educativa

      UPSLP tendrá nueva torre educativa

      SLP

      Redacción

      Permitirá duplicar la capacidad de ingreso de estudiantes a partir de 2027

      Calor no da tregua; Huasteca alcanzará hasta 35 grados
      Calor no da tregua; Huasteca alcanzará hasta 35 grados

      Calor no da tregua; Huasteca alcanzará hasta 35 grados

      SLP

      Redacción

      Protección Civil mantiene vigilancia por lluvias aisladas y confirma la formación de la depresión tropical 5E en el Pacífico

      Tribunal de SLP impone condena histórica en caso Nayeli Alfaro
      Tribunal de SLP impone condena histórica en caso Nayeli Alfaro

      Tribunal de SLP impone condena histórica en caso Nayeli Alfaro

      SLP

      Pulso Online

      Condenó a Uriel N con pena de 90 años.