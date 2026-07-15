UPSLP tendrá nueva torre educativa

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El gobierno estatal anunció la construcción de una nueva torre para la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP), proyecto que contempla una inversión de 200 millones de pesos y permitirá duplicar la capacidad de ingreso de estudiantes a partir de 2027, ampliando las oportunidades de acceso a la educación superior para las y los jóvenes potosinos.

El nuevo edificio contará con laboratorios especializados, aulas y espacios de estudio de primer nivel, diseñados para atender el crecimiento de la matrícula y brindar mejores condiciones para la formación académica en áreas estratégicas para el desarrollo del Estado.

Como parte del proyecto también se ampliará el estacionamiento del campus, lo que permitirá mejorar la operación de la universidad, la movilidad interna y las condiciones de acceso para estudiantes, docentes y personal administrativo.

Esto, responde a la creciente demanda de espacios universitarios y generar mejores condiciones para la preparación profesional de las nuevas generaciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí