Serían foráneos hampones de Tamuín: Jesús Juárez
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En los hechos de violencia suscitados en el municipio de Tamuín que generaron tres víctimas mortales, se presume que los delincuentes provienen de otra entidad limítrofe a San Luis Potosí, informó Jesús Juárez Hernández titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Pese a la hipótesis preliminar, el mando policial matizó que la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado (FGE) será la que defina las líneas de las indagatorias y mayores datos complementarios.
Adujo que la información generada de las averiguaciones ministeriales permitirá retroalimentar la operatividad de la Guardia Civil Estatal (GCE), a fin de diseñar o conocer hacia dónde se debe desplegar el personal de seguridad.
"Que modus operandi puedan estar realizando para nosotros lograr contenerlos. En cuanto nos llegue esa información, seguramente podemos realizar con mayor certeza o definir algunas áreas o rutas por donde están llegando y contener", explicó .
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Anunció que, derivado de los ataques armados, con la presencia de la GCE, la Guardia Nacional (GN) y el Ejército Mexicano, se realizarán operativos en Tamuín, San Vicente Tancuayalab y Ciudad Valles.
"Durante el patrullaje se tuvo a la vista algunos sujetos armados, procedimos a tratarlos de detener, se resisten y bueno con el resultado ya mencionado, y creo que de ahí se va a derivar más información", concluyó.
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